عُمدةُ موسكو أفاد باعتراضِ المسيَّرات، وتسبُّبِ الهجومِ في إصابة شخصٍ واحد على الأقل وتحويلِ الرحلات الجوية عن ثلاثة مطارات رئيسية.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارةُ الدفاع الروسية إسقاط 70 مسيَّرةً أوكرانية فوق ست مناطق.

من جانبه، أعلن الجيشُ الأوكراني أن الدفاعاتِ الجويةَ أسقطت نحو 60 مسيَّرةً من أصل 145 أطلقتها روسيا على عدة مناطقَ أوكرانية خلال الليلة الماضية.

التصعيد من قبل كييف جاء فيما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين أن إدارةَ بايدن تسعى لتسريع الدعم العسكري لكييف، لتحسين موقفِها التفاوضي وتعزيز دفاعاتِها قُبيل تسلم ترامب السلطة.

وأعرب المسؤولون عن أن خطط بايدن لإرسال معداتٍ عسكرية بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا، قبل مغادرتها السلطة، تواجه عقباتٍ لوجستيةً كبيرة. وأشاروا إلى أن هذه المساعيَ تثير مخاوف، من أن تؤدي عملياتُ النقل إلى استنزاف المخزونات الأميركية.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان إن منهج الولايات المتحدة لم يتغير وهو أن تجلس أوكرانيا إلى طولة المفاوضات وهي في أقوى موقفٍ ممكن، مضيفا أن الرئيس بايدن سيوضح للكونغرس ضرورة استمرار الدعم لكييف بعد انتهاء ولايته الرئاسية.

خضم ترقب تأثير فوز ترامب بالرئاسة على حرب أوكرانيا.. قال الكرملين، إن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، لن تؤثر على مستقبل العالم. وأضاف الكرملين، أن التصريحات بشأن السلام وليس المواجهة هي التي تميز ترامب عن إدارة بايدن الحالية.

هذه التطورات تأتي بالتوازي مع موقف أوروبي بدأ يتضح أكثرَ فأكثر بالخلاف مع رؤية ترامب والإصرار على الاستمرار في دعم أوكرانيا بوجه روسيا، وهذا ما عكسته تصريحاتُ مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التي أكد فيها أن السبيل الوحيد لضمان ديمومة التكتل الأوروبي، يكمن في قدرته على الدفاع عن نفسه بشكل أكثر استقلالية دون الاعتماد على حماية طرف خارجي.

ويقول في هذا الشأن المحلل في مركز الاتصالات الاستراتيجية وأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الوطنية للطيران مكسيم يالي، خلال حواره لبرنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية: