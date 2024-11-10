وأكد نتنياهو في بيان مصور، أنه وترامب يتفقان بشأن "التهديد الإيراني".

وقال إن المحادثات "كانت تهدف إلى تعزيز التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة. نحن نتفق بشأن التهديد الإيراني في جميع مكوناته والخطر الذي يشكله. كما نرى الفرص العظيمة أمام إسرائيل في توسيع السلام وفي مجالات أخرى".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي المحادثات التي أجراها بأنها "جيدة ومهمة للغاية".

وقال بيان إسرائيلي إن المباحثات بين نتنياهو وترامب "تهدف إلى تعزيز التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة".

والولايات المتحدة الحليف الأقوى لإسرائيل، والداعم الأهم لصراعها في الشرق الأوسط، سياسيا وعسكريا وماليا.

وخلال ولايته الأولى (2016-2020) قام ترامب بعدة خطوات لصالح إسرائيل، أبرزها نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، واعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.