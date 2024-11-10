وكتب زيلينسكي، في منشور على أكس أن روسيا أطلقت الليلة الماضية 145 مسيرة وطائرات مسيرة هجومية أخرى ضد أوكرانيا، داعيا شركاء كييف الغربيين إلى زيادة الإمدادات للمساعدة في حماية أجواء البلاد.

من جهتها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تلغرام، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 62 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الجوية الأوكرانية رصدت، خلال الليل، 145 طائرة مسيرة، تم إطلاقها من مناطق بريمورسكو-أختارسك وأوريول وبريانسك الروسية وكيب تشودا (بشبه جزيرة القرم)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم الجوي من قبل قوات الصواريخ المضادة للطائرات والطيران ووحدات الحرب الإلكترونية ومجموعات النيران المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية.

وقال البيان إنه "بحلول الساعة 9:30 صباح اليوم الأحد، تم اعتراض نحو 62 طائرة مسيرة معادية في مناطق أوديسا وكييف وجيتومير وخاركيف وبولتافا وسومي وفينيتسا وخميلنيتسكي وتشرنيغوف ودنيبروبيتروفسك وميكولايف وزابوريجيا ودونيتسك".

وقالت القوات الجوية إنها فقدت أثر 67 طائرة مسيرة في مناطق مختلفة من أوكرانيا، فيما غادرت 10 طائرات مسيرة روسية أخرى المجال الجوي الأوكراني صوب مولدوفا وبيلاروس وروسيا.