وأفادت وزارة الدفاع في بيان أن قواتها "حررت بلدة فوفشينكا" الواقعة على مسافة حوالي 5 كيلومترا من مدينة كوراخوفيه الصناعية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليوم، إن "وحدات من قوات مجموعة المركز، حررت بلدة فولتشينكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت أن سلاحا الطيران والمدفعية وكذلك الطائرات الهجومية المسيرة استهدفن المطارات العسكرية الأوكرانية ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى منشآت الطاقة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعة الغرب الروسية دحرت تجمعات القوة البشرية، ودمرت معدات 6 ألوية أوكرانية، و"الفيلق الأجنبي"، المكون من المرتزقة الأجانب، و"بلغت خسائر العدو 490 عسكريا".

وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بتحسين تموضعها التكتيكي، ودحرت القوة البشرية والمعدات من الألوية التابعة للقوات الاوكرانية، والفيلق "الأجنبي"، في مناطق كوبيانسك، وزاغريزوفو، وبوغسلافكا وغلوشكوفكا، وبودول، وبيتروبافلوفكا في مقاطعة خاركيف، وتيرني في دونيتسك.