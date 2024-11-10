تفصيلا، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وكتب بوغوماز، في بيان عبر تطبيق تلغرام: "اكتشاف وتدمير 3 طائرات بدون طيار أوكرانية من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية، دون وقوع إصابات أو أضرار"، مضيفا أن موظفي خدمات الطوارئ يعملون في المكان.

دوي انفجارات في كييف

وفي العاصمة الأوكرانية، قال شهود من رويترز إنهم سمعوا دوي انفجارات في كييف، في وقت مبكر اليوم الأحد، بعد أن ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن عددا من الطائرات الروسية المسيرة كانت متجهة نحو المدينة.

وقال شهود من رويترز إن الانفجارات بدت وكأنها صادرة عن وحدات دفاع جوي أثناء عملها.

وأصدرت القوات الجوية الأوكرانية تحذيرا من الهجمات الجوية في كييف والمنطقة المحيطة بها والنصف الشرقي من البلاد.