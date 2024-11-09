نقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة الباكستانية قولها، اليوم السبت، إن 17 شخصا قتلوا جراء انفجار في محطة قطارات رئيسية في محافظة بلوشستان بباكستان.

وقال محمد بلوش المسؤول في الشرطة المحلية "قتل 17 شخصا حتى الآن، ونعمل على تحديد طبيعة الانفجار"، فيما حذر المفتش العام في الشرطة المحلية معظم جاه أنصاري أن "هذه الحصيلة قد ترتفع".

وأفاد المتحدث باسم مستشفى ساندمان في كويتا وسيم بيق عن "46 جريحا".

ويأتي هذا بعد تقارير أولية أفادت بمقتل 13 على الأقل وجرح 25 جراء انفجار في محطة القطارات بمدينة كويتا جنوب غربي باكستان.

فقد، قال مسؤول في الشرطة الباكستانية، لوكالة رويترز، إن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا وأصيب 25 آخرون في انفجار قنبلة بمحطة للسكك الحديدية في مدينة كويتا.

وتواجه باكستان تصاعدا في الهجمات المسلحة في شمال غرب البلاد وتمردا انفصاليا متزايدا في الجنوب.

وقال محمد بالوش، قائد عمليات الشرطة، إن "الانفجار وقع داخل محطة السكة الحديد عندما كان القطار السريع المتجه إلى بيشاور على وشك المغادرة إلى وجهته".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان متحدث باسم الحكومة الباكستانية قال، في وقت سابق اليوم السبت، إن التفجير في محطة للسكك الحديدية في كويتا أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 25 خرين.