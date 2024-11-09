وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول في بيان إن "كوريا الشمالية نفذت استفزازات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في هايجو وكايسونغ أمس واليوم"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضافت الهيئة أن سفنا عدة وعشرات الطائرات المدنية تشهد "بعض الاضطرابات التشغيلية" نتيجة لذلك.

ويأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بين الكوريتين، حيث قامت بيونغيانغ بإجراء تجارب صاروخية، فيما تواصل كوريا الجنوبية اتهام جارتها الشمالية بإرسال قوات إلى المناطق الحدودية بين روسيا وأوكرانيا.

ومؤخرا، استعرضت كوريا الشمالية قوتها العسكرية باختبار صاروخ باليستي جديد ضخم عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ-19"، وسط تنديد دولي بنشر قوات لها لمساعدة روسيا في أوكرانيا.

وقالت كوريا الشمالية والجيشان الكوري الجنوبي والياباني، اللذان تتبعا مسار الصاروخ في الفضاء قبل أن يسقط في المحيط بين اليابان وروسيا، إن الصاروخ الذي أطلق، أمس الخميس، حلّق على ارتفاع أعلى مقارنة بأي صاروخ أطلقته بيونغيانغ في السابق.

وأشادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بالصاروخ قائلة إنه "أقوى صاروخ استراتيجي في العالم".