وقال المسؤول الرئاسي الذي طلب عدم كشف هويته لفرانس برس "أؤكد ذلك"، مشيرا إلى أن ما ورد في تقرير لموقع أكسيوس الأميركي بهذا الشأن الأربعاء صحيح.

وأدى ماسك، أغنى رجل في العالم، دورا رئيسيا في حملة الجمهوريين، إذ أنفق أكثر من 110 ملايين دولار من ثروته الشخصية للمساعدة في انتخاب ترامب.

وقال ترامب إنه يعتزم إشراك ماسك بدور استشاري في حكومته المقبلة.

وأكد مصدر أوكراني رفيع آخر لفرانس برس أن ماسك كان حاضرا شخصيا مع ترامب أثناء إجراء المكالمة.

وقال المصدر إن ماسك "لم يكن على الخط، ترامب أعطاه الهاتف. كانا معا في مكان ما".

وأضاف أن "زيلينسكي شكر (ماسك) على ستارلينك، وتحدثا لفترة وجيزة"، في إشارة إلى خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المتاحة للقوات الأوكرانية.

ولفت المصدر إلى أن "المحادثة الرئيسية كانت بالطبع مع ترامب"، كاشفا أنه وزيلينسكي "لم يناقشا أي شيء جوهري، كانت مجرد محادثة ترحيب".

وصرح زيلينسكي في وقت سابق بأنه أجرى مكالمة "ممتازة" مع ترامب اتفقا خلالها على "الحفاظ على حوار وثيق" و"تعزيز تعاوننا"، من دون أي ذكر لماسك.

ورفض فريق ترامب الذي اتصلت به فرانس برس تأكيد مشاركة رئيس شركة تيسلا في المكالمة.

ونقل أكسيوس عن مصدرين أن المكالمة استمرت نحو 25 دقيقة وتركت زيلينسكي مطمئنا إلى حد ما بشأن ما سمعه من ترامب، دون إعطاء تفاصيل.

وادعى ترامب مرارا أنه قادر على إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة، منتقدا المساعدات الأميركية لكييف في حربها ضد روسيا.

وواشنطن من أبرز الداعمين العسكريين لكييف. ويشعر كثيرون في أوكرانيا بقلق من عدم مواصلة ترامب تقديم المستوى نفسه من الدعم، أو من إمكان دعمه تسوية سلمية لمصلحة روسيا.