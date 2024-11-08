ويحصي مسؤولو الانتخابات الأصوات النهائية التي ستحدد السيطرة على مجلس النواب الأميركي، على الرغم من نجاح الديمقراطيين في خطف مقعدين كان يشغلهما نائبان جمهوريان في ولاية نيويورك، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ووفق الوكالة فقد ضمن الجمهوريون الحصول على 211 مقعدا على الأقل، وهو عدد أقل بسبعة مقاعد عن الأغلبية في المجلس الذي يتألف من 435 عضوا، مع بقاء 24 سباقا، وفقا لتوقعات شركة إديسون للأبحاث.

وأصبح الجمهوريون في طريقهم للحصول على أغلبية لا تقل عن 53 مقعدا في مجلس الشيوخ المؤلف من مئة مقعد.

ومن شأن السيطرة الكاملة للجمهوريين على الكونغرس أن تمنح ترامب حرية كبيرة في مواصلة سياسات من بينها تخفيضات ضريبية شاملة، وتحرير الطاقة، وضوابط أمن الحدود.

ولكي يحصل الديمقراطيون على الأغلبية في مجلس النواب، فإنهم يحتاجون الآن إلى الفوز بما لا يقل عن 18 من أصل 24 مقعدا، لم يتم الإعلان عن نتيجتها بعد.