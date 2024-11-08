وطوال أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير، ستكون هناك فترة انتقالية بين الإدارة المنتهية ولايتها للرئيس جو بايدن وإدارة ترامب القادمة.

وفيما يلي ما سيحدث من الآن وحتى يوم التنصيب:

حكم محتمل على ترامب

قبل أن يصبح رئيسا منتخبا، أدانت هيئة محلفين في نيويورك ترامب بـ34 تهمة. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في هذه القضية في 26 نوفمبر.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إنه من الناحية النظرية، يمكن أن تحمل الإدانة عقوبة سجنية، لكن الرئيس المنتخب لن يُحكم عليه بالسجن، حيث يمكن للقاضي منح ترامب فترة اختبار أو تغريمه.

كما يواجه الرئيس المنتخب البالغ من العمر 78 عاما، ملاحقة قضائية فيدرالية لمحاولته قلب انتخابات 2020 وسوء التعامل مع بيانات سرية.

وأوضحت "سي إن إن" أن من المرجح أن يتم تهميش هذه القضايا أو إنهاؤها بطريقة ما.

ولعل الأمر الأكثر تعقيدا هو أن ترامب ملزم بدفع مئات الملايين من الدولارات كتعويضات نتيجة لقضايا مدنية منفصلة تتعلق بالاحتيال التجاري والتشهير.

تصويت المجمع الانتخابي

يدلي الناخبون الأميركيون بأصواتهم في يوم الانتخابات (الخامس من نوفمبر) وقبله، ولكن هذه كانت مجرد خطوة واحدة في العملية الانتخابية، حيث لدى الولايات حتى الـ11 من ديسمبر لتأكيد النتائج.

ثم في 17 ديسمبر، تجتمع قوائم الناخبين من الولايات الخمسين وواشنطن العاصمة للإدلاء رسميا بأصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتا.

تمويل الحكومة

لن يستمر مشروع قانون تمويل الحكومة المؤقت الذي تم تمريره قبل الانتخابات إلا حتى 20 ديسمبر. وسيحتاج المشرعون إلى الاجتماع خلال ما يسمى بجلسة "البطة العرجاء" للتأكد من أن الحكومة يمكن أن تظل مفتوحة.

الكونغرس الجديد

لم يتضح بعد أي حزب سيحظى بالأغلبية في مجلس النواب، لكن الجمهوريين سيحصلون على الأغلبية في مجلس الشيوخ. وسيؤدي جميع المشرعين الجدد اليمين الدستورية ويبدؤون الكونغرس رقم 119 في 3 يناير.

فرز الأصوات الانتخابية

في السادس من يناير 2025، سيجتمع مجلس النواب ومجلس الشيوخ في قاعة مجلس النواب وستترأس نائبة الرئيس كامالا هاريس فرز أصوات المجمع الانتخابي التي تجعل ترامب رئيسا.

ترامب سيؤدي اليمين الدستورية

في ظهر يوم 20 يناير 2025، سيتم تنصيب ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة بعد أداء اليمين الدستورية. وفي 20 يناير 2029، سيخلفه رئيس جديد.