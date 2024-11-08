وقال نتنياهو، في بيان صدر إثر اجتماع في وزارة الخارجية للإشراف على إجلاء إسرائيليين من أمستردام: "لقد أصدرت تعليمات لرئيس الموساد ومسؤولين آخرين لتحضير خطط عملنا ونظام الإنذار لدينا وتنظيمنا في مواجهة هذا الوضع الجديد".

وأرسلت إسرائيل طائرتين إلى هولندا، الجمعة، لإعادة مئات من مشجعي كرة القدم الإسرائيليين بعد هجمات وقعت الليلة الماضية في شوارع أمستردام وصفها مسؤولون بأنها "معادية للسامية".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تدخل شرطة مكافحة الشغب في اشتباكات ردد فيها بعض المهاجمين عبارات معادية لإسرائيل. لكن بعض اللقطات أظهرت أيضا مشجعين إسرائيليين يرددون شعارات معادية للعرب قبل المباراة مساء أمس الخميس.

وقالت رئيسة بلدية أمستردام فمكه هالسما إن مشجعي فريق مكابي تل أبيب "تعرضوا للهجوم والإساءة والرشق بالألعاب النارية" وإن شرطة مكافحة الشغب تدخلت لحمايتهم ومرافقتهم إلى الفنادق. وأضافت أن خمسة أشخاص على الأقل تلقوا العلاج في المستشفى.

ووقعت الأحداث قبل انطلاق مباراة ناديي مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام.