وأفاد مقر التنسيق للتعامل مع سجناء الحرب، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن "جثث 563 مدافعا عن أوكرانيا سقطوا أعيدت إلى أوكرانيا".

وتستمر الحرب في أوكرانيا حيث تحقق القوات الروسية تقدما ملحوظا في أكثر من منطقة.

وقبل أيام، حذر قائد الجيش الأوكراني من أن قواته تواجه "واحدة من أقوى الهجمات الروسية" منذ بداية الحرب حيث زعمت روسيا أنها استولت على المزيد من القرى والبلدات على خط المواجهة شرقي أوكرانيا.

وتحقق روسيا مكاسب بصورة متواصلة في إقليم دونباس الشرقي، رغم محاولات الجيش الأوكراني تعطيل هذا الزخم باحتلال أجزاء من مقاطعة كورسك الروسية.