وقال الجنرال في الحرس الثوري أحمد شافعي للوكالة إنه في إطار "العملية المستمرة ضد الإرهابيين.. في منطقة راسك، قُتل 4 إرهابيين".

جرت العملية في إقليم سيستان-بلوشستان، وهو من أفقر المناطق في إيران ويشترك في حدود طويلة مع باكستان وأفغانستان.

وأضاف شافعي أن أحد الجنود المشاركين في العملية قُتل.

في 26 أكتوبر، قُتل 10 شرطيين في هذه المنطقة خلال هجوم تبنته جماعة "جيش العدل" التي تتمركز في باكستان وتنشط في المنطقة الإيرانية.

منذ ذلك الحين، تنفذ القوات الإيرانية عملية لمكافحة الإرهاب في المنطقة قُتل خلالها المسؤول عن هجوم 26 أكتوبر، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأعلنت القوات الإيرانية الثلاثاء أنها قتلت 8 متشددين من جماعة جيش العدل خلال عملية في المنطقة.

وكانت الجماعة التي شكِّلت عام 2012، وراء العديد من الهجمات في الأشهر الأخيرة.

وتعتبرها إيران "منظمة إرهابية" وكذلك الولايات المتحدة.

وأكد شافعي الجمعة أن "العملية في سيستان وبلوشستان ستستمر حتى القضاء على الإرهابيين والمجرمين".