وذكرت الشرطة الهولندية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أنها بدأت تحقيقا كبيرا بشأن أحداث العنف المتعددة.

ولم يقدم المنشور تفاصيل أخرى بشأن المصابين ولا المحتجزين في أحداث العنف التي وقعت ليلة الخميس.

وذكر بيان صادر عن بلدية العاصمة الهولندية والشرطة ومكتب النيابة العامة أن الليلة التي أعقبت مباراة الدوري الأوروبي بين فريقي إياكس وماكابي تل أبيب كانت "مضطربة للغاية مع وقوع عدة حوادث عنف ، استهدفت أنصار فريق ماكابي".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إرسال طائرتي إنقاذ فوريا إلى أمستردام بعد اعتداءات مرتبطة بمباراة في كرة القدم استهدفت إسرائيليين.

وذكر المكتب في بيان ثان أن وزارة الأمن الوطني حثت الإسرائيليين في أمستردام عقب الهجمات على البقاء في غرفهم بالفنادق التي يقيمون فيها.

وأفادت وكالة رويترز بأن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يتوجه بشكل عاجل إلى هولندا لمتابعة قضية إصابة مشجعين إسرائيليين في أمستردام.

تسلسل الأحداث في أمستردام ليلة المباراة وقع كالآتي: