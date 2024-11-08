ذكرت الشرطة في العاصمة الهولندية أمستردام أن 5 أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى وتم احتجاز 62 آخرين بعد أعمال عنف استهدفت مشجعي كرة قدم إسرائيليين بعد مباراة بين فريقي أياكس أمستردام وماكابي تل أبيب.
وذكرت الشرطة الهولندية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أنها بدأت تحقيقا كبيرا بشأن أحداث العنف المتعددة.
ولم يقدم المنشور تفاصيل أخرى بشأن المصابين ولا المحتجزين في أحداث العنف التي وقعت ليلة الخميس.
وذكر بيان صادر عن بلدية العاصمة الهولندية والشرطة ومكتب النيابة العامة أن الليلة التي أعقبت مباراة الدوري الأوروبي بين فريقي إياكس وماكابي تل أبيب كانت "مضطربة للغاية مع وقوع عدة حوادث عنف ، استهدفت أنصار فريق ماكابي".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إرسال طائرتي إنقاذ فوريا إلى أمستردام بعد اعتداءات مرتبطة بمباراة في كرة القدم استهدفت إسرائيليين.
وذكر المكتب في بيان ثان أن وزارة الأمن الوطني حثت الإسرائيليين في أمستردام عقب الهجمات على البقاء في غرفهم بالفنادق التي يقيمون فيها.
وأفادت وكالة رويترز بأن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يتوجه بشكل عاجل إلى هولندا لمتابعة قضية إصابة مشجعين إسرائيليين في أمستردام.
تسلسل الأحداث في أمستردام ليلة المباراة وقع كالآتي:
- القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن مشجعي الفريق الإسرائيلي أقدموا على إنزال العلم الفلسطيني من أحد المباني وتمزيقه.
- شغب الجماهير الإسرائيلية استفز سائقي سيارات الأجرة الهولنديين من أصل عربي وفق القناة.
- مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت ترديد مشجعين إسرائيليين شعارات معادية للعرب وفلسطين، وفق القناة.
- استفزاز الجماهير الإسرائيلية أدى لتجمهر جماهير من أصل عربي ووقعت اشتباكات بالأيدي بين الطرفين.
- قبل انطلاق المباراة أظهرت مقاطع رفض المشجعين الإسرائيليين الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية وأشعلوا الألعاب النارية.
- اعتبر سلوك المشجعين الإسرائيليين نوعا من الرد على موقف إسبانيا المعترف بدولة فلسطين والرافض للعمليات الإسرائيلية في غزة، وبيع السلاح لإسرائيل.
- كما رددت الجماهير الإسرائيلية عبارات تفتخر بتدمير المدارس في غزة وقتل الأطفال.
- اشتعل الشارع الهولندي بناء على تلك الاستفزازات ووقعت اشتباكات بين الجماهير من أصول عربية والمشجعين الإسرائيليين وأحرق العلم الإسرائيلي.
- تدخلت الشرطة الهولندية واعتقلت عشرات المؤيدين لفلسطين.