شهدت أمستردام، ليلة الجمعة، اشتباكات وأعمال تخريب عقب انتهاء مباراة جمعت بين فريق أياكس أمستردام الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي، في أحداث غير متوقعة.