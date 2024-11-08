شهدت أمستردام، ليلة الجمعة، اشتباكات وأعمال تخريب عقب انتهاء مباراة جمعت بين فريق أياكس أمستردام الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي، في أحداث غير متوقعة.
الأحداث التي أسفرت عن إصابة عدد من المشجعين الإسرائيليين واعتقال الشرطة الهولندية للعشرات بدأت نتيجة فوضى أثارتها جماهيل الفريق الإسرائيلي وترتب عليها اشتعال الأمور.
تسلسل الأحداث في أمستردام ليلة المباراة وقع كالآتي:
- القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن مشجعي الفريق الإسرائيلي أقدموا على إنزال العلم الفلسطيني من أحد المباني وتمزيقه.
- شغب الجماهير الإسرائيلية استفز سائقي سيارات الأجرة الهولنديين من أصل عربي وفق القناة.
- مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت ترديد مشجعين إسرائيليين شعارات معادية للعرب وفلسطين، وفق القناة.
- استفزاز الجماهير الإسرائيلية أدى لتجمهر جماهير من أصل عربي ووقعت اشتباكات بالأيدي بين الطرفين.
- قبل انطلاق المباراة أظهرت مقاطع رفض المشجعين الإسرائيليين الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية وأشعلوا الألعاب النارية.
- اعتبر سلوك المشجعين الإسرائيليين نوعا من الرد على موقف إسبانيا المعترف بدولة فلسطين والرافض للعمليات الإسرائيلية في غزة، وبيع السلاح لإسرائيل.
- كما رددت الجماهير الإسرائيلية عبارات تفتخر بتدمير المدارس في غزة وقتل الأطفال.
- اشتعل الشارع الهولندي بناء على تلك الاستفزازات ووقعت اشتباكات بين الجماهير من أصول عربية والمشجعين الإسرائيليين وأحرق العلم الإسرائيلي.
- تدخلت الشرطة الهولندية واعتقلت عشرات المؤيدين لفلسطين.
- الخارجية الإسرائيلية قالت إن 10 إسرائيليين أصيبوا وفقد الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لاعتداءات بنهاية المباراة.
- هيئة البث الرسمية الإسرائيلية قال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أوعز بإرسال طائرتين لإعادة المشجعين الإسرائيليين، كما توجه وزير الخارجية جدعون ساعر لهولندا وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
- شرطة أمستردام قالت إنها تحقق في ما وصفته باحتجاز رهائن عقب الأحداث التي وقت ليلة الجمعة.