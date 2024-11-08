وأضاف في بيان أنه أمر بإرسال طائرتي إنقاذ على الفور لمساعدة المواطنين هناك.

وذكر بيان ثان لمكتب رئيس الوزراء أن وزارة الأمن الوطني حثت المواطنين الإسرائيليين في أمستردام عقب الهجمات على البقاء في غرفهم بالفنادق التي يقيمون فيها.

وقال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير في منشور على منصة "إكس": "المشجعون الذين ذهبوا لمشاهدة مباراة كرة قدم، واجهوا معاداة السامية وتعرضوا للهجوم بقسوة لا يمكن تصورها لمجرد أنهم يهوديون وإسرائيليون".

ولم تتضح بعد طبيعة الهجمات.

وطلب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من نظيره الهولندي كاسبار فيلد كامب في مكالمة هاتفية مساعدة الحكومة المواطنين الإسرائيليين على الوصول بأمان إلى المطار.

ماذا حدث؟