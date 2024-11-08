وقال ترامب لقناة "إن بي سي" في أول مقابلة تجرى معه منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية "أعتقد أننا سنتحدث سويا".

وكان الرئيس الروسي قد أعلن الخميس "استعداده لاستئناف التواصل" مع ترامب، بعد فوز الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، موجها إليه التهنئة بذلك.

وأفاد بوتين خلال منتدى مشيرا إلى ترامب إلى أنه "إذا أراد أحد استئناف التواصل، فهذا لا يزعجني، أنا مستعد. أود أن أنتهز هذه الفرصة لأهنّئه بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة".

وأضاف: "رغبة ترامب في استعادة العلاقات مع روسيا وتسهيل إنهاء الأزمة الأوكرانية تستحق الاهتمام".

وتابع: "نحن مستعدون لاستعادة العلاقات مع أميركا والكرة في ملعب واشنطن".

وسبق لبوتين أن أعلن قبل الانتخابات الأميركية أنه يفضّل رؤية جو بايدن، ثم كامالا هاريس، في البيت الأبيض، معتبرا أن سلوكهما بالنسبة إلى موسكو أكثر "قابلية للتوقع" من سلوك ترامب.

لكنّ الرئيس الروسي أبدى في المقابل الخميس إعجابه بكيفية تصرف ترامب حين تعرض لمحاولة اغتيال خلال أحد تجمعاته الانتخابية، قائلا: "تبيّن أنه شخص شجاع".

وشدد على أن "الأشخاص يظهرون على حقيقتهم في الظروف الاستثنائية. وفي رأيي أنه تصرف في شكل سليم وشجاع جدا، كرجل".