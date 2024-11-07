وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عقده خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في بودابست "وقف إطلاق النار في غياب الضمانات الأمنية.. هو تمهيد لاستمرار الاحتلال".

كما شدّد زيلينسكي، خلال خطاب في بودابست، على أن تقديم أي تنازل بشأن أوكرانيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون "غير مقبول" لكييف و"انتحاريا" لأوروبا.

وأضاف: "أوصَى البعض منكم، الحاضرون هنا، أوكرانيا بشدة، بأن تقدم +تنازلات+ لبوتين. وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لأوكرانيا وانتحاري بالنسبة لأوروبا برمتها".

واعتبر أن العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا لا يجب أن "تضيع" بل أن "تُقدّر" بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وتابع: "نأمل أن تصبح أميركا أقوى. هذه أميركا التي تحتاج إليها أوروبا. وأوروبا القوية هي ما تحتاج إليه أميركا. إن الرابط بين الحلفاء يجب أن يُقدّر وأن لا يضيع".