أثارت الضربة الإسرائيلية الجدل بشأن قدرات إسرائيل فعليا على توجيه ضربات للبرنامج النووي الإيراني منفردة خلال الفترة المقبلة، حيث كشفت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤول إسرائيلي أن الفترة الانتقالية في الولايات المتحدة قد توفر لإسرائيل فرصة لتنفيذ هجوم يطال منشآت نووية إيرانية، وهو ما يراهن عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليحقق ما بوسعه من أهداف ما كان ليحققها في عهد الرئيس جو بايدن.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد توعد بالرد على الهجوم الإسرائيلي على بلاده، حيث قال إن طهران لا تسعى للتصعيد، لكنها تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

في هذا السياق، قال الخبير الاستراتيجي والمتخصص في الأمن القومي، العميد المتقاعد يعرب صخر، خلال حديثه لغرفة الأخبار على قناة "سكاي نيوز عربية":