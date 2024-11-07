لكن زيلنيسكي الذي كان من أوائل زعماء العالم في تقديم تلك التهنئة، حرص أيضا على مناشدة صورة الزعيم القوي، الذي سيقود ما وصفه بعصر الولايات المتحدة القوية.

لكن تلك المناشدة تعكس مخاوف أوكرانية جدية، من نهج تتخلى فيه إدارة ترامب عن النهج السابق لإدارة بايدن بتقديم دعم عسكري ومالي سخي لكييف.

خاصة مع انتقاد ترامب بصراحة وفي أكثر من مرة لحجم الدعم المالي الأميركي لكييف وتعهده بإنهاء الحرب سريعا، حتى وإن لم يوضح كيفية القيام بذلك.

وتتخوف أوكرانيا من أن تكون الآلية التي سيلجأ إليها ترامب لإنهاء الحرب قائمة على إنهاء الدعم الأميركي لكييف، وبالتالي إجبارها على القبول بتسوية قاسية تضطر فيها للتنازل عن مناطق تصر روسيا على ضمها إليها.

الكرملين الروسي من جانبه رد بحذر بعد إعلان فوز ترامب، مؤكدا أن الولايات المتحدة مازالت دولة معادية، واعتبر أن الوقت فقط سيحدد ما إذا كانت تصريحات ترامب حول إنهاء الحرب ستفضي الى تسوية حقيقية.

وفي حال قرر ترامب بالفعل إنهاء الدعم الأميركي لكييف، فسيكون على الأخيرة الاختيار بين قبول اتفاق يتضمن تنازلات مؤلمة أو خوض حرب من دون الدعم الأميركي المحوري لصمودها في مواجهة موسكو.

وفي هذا السياق، قال ، مدير مركز "جي إس إم" للأبحاث والدراسات آصف ملحم في حوار مع "سكاي نيوز عربية":