وأفاد البيت الأبيض في بيان أن الديموقراطي بايدن، والذي انسحب من السباق الانتخابي لصالح نائبته كامالا هاريس، "سيدلي بخطاب الى الأمة" الخميس للحديث عن نتائج انتخابات الثلاثاء والمرحلة الانتقالية.

وأضاف البيان أن بايدن تعهد "بضمان انتقال سلس وأكد على أهمية العمل على توحيد البلاد".

وأشار البيان إلى أن بايدن تحدث أيضا مع هاريس، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

واتفق ترامب وهاريس على "أهمية توحيد" الولايات المتحدة وذلك في اتصال هاتفي بينهما الأربعاء بعد فوز الجمهوري على منافسته الديموقراطية في الانتخابات الرئاسية.

وقال المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن شونغ في بيان "شكر الرئيس ترامب نائبة الرئيس هاريس على تصميمها واحترافيتها ومثابرتها طوال فترة الحملة الانتخابية، واتفقا على أهمية توحيد البلاد".