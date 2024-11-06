وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "سنستخلص استنتاجات مبنية على خطوات ملموسة وكلمات ملموسة".

وأضاف أنه "ليس على علم باعتزام الرئيس فلاديمير بوتين تهنئة ترامب" نظرا إلى أن الولايات المتحدة "دولة غير صديقة. نحن نتحدث عن دولة معادية تشارك بشكل مباشر وغير مباشر في حرب ضد دولتنا".

وبلغت العلاقات الروسية الأميركية أدنى مستوياتها مذ شنّت روسيا هجوما على أوكرانيا مع لوم الكرملين الغرب لدعمه كييف.

وقال بيسكوف: "عمليا، من المستحيل أن تتدهور العلاقات أكثر. إنها في أدنى مستوياتها. وفي ما يتعلق بما سيحدث، فإن كل شيء سيعتمد على القيادة الأميركية".

وتابع: "سنرى ما سيحدث في يناير" في إشارة إلى موعد تنصيب الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

وأصر ترامب مرارا على أنه يستطيع إحلال السلام في أوكرانيا خلال "24 ساعة"، بدون أن يوضح كيف، لكنه ينتقد حجم المساعدات التي تقدم لكييف، كما أدلى بتصريحات مدح تجاه بوتين.

لذلك، هناك قلق في أوروبا كما في أوكرانيا، من أن يجبر ترامب كييف على التفاوض مع روسيا في ظل ظروف مواتية لموسكو.

وقال بيسكوف: "قلنا مرارا إن الولايات المتحدة قادرة على وضع نهاية لهذا النزاع. بالطبع، لا يمكن أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها".

وتدارك "لكن بما أن الولايات المتحدة تغذي هذا النزاع (...) وتشارك فيه بشكل مباشر، أعتقد أنه يمكنها تغيير مسار سياستها الخارجية".