وأعلن ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 على مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

وقال ميدفيديف، المسؤول الأمني الكبير في منشور على تطبيق تليغرام: "لدى ترامب سمة مفيدة بالنسبة لنا، بصفته رجل أعمال حتى النخاع، فإنه يمقت بشدة إنفاق الأموال على المتسلقين والحلفاء الأغبياء وعلى المشاريع الخيرية غير الفعالة وعلى المنظمات الدولية الجشعة".

وأضاف أن السلطات الأوكرانية تندرج تحت فئة الجهات التي من المستبعد أن يرغب ترامب في إنفاق الكثير عليها.

من جانبه، قال كيريل دميترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي إن فوز ترامب في الانتخابات الأميركية سيفتح الباب أمام ما وصفه بفرص جديدة لإعادة ضبط العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.