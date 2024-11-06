بات دونالد ترامب الرئيس رقم 47 الذي يتولى أعلى سلطة بالولايات المتحدة، وقد مرت حياته بمحطات عدة شكلت شخصيته السياسية التي ستقود سياسات البيت الأبيض في السنوات المقبلة.