وتشير التوقعات الإعلامية بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية، إلى فوز الرئيس السابق دونالد ترامب.

وشكر ترامب الشعب الأميركي على الشرف العظيم الذي حظي به "لانتخابه ليكون الرئيس الخامس والأربعين والسابع والأربعين" للبلاد، بعد فوزه في ولاية بنسلفانيا الرئيسية المتأرجحة، بأصواتها الانتخابية الـ19، بحسب توقعات شبكات "فوكس نيوز" و"سي إن إن" و"إن بي سي" الأميركية، وفقا لاستطلاعات راء الناخبين والفرز الأولي للأصوات.