وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على رأس قائمة المهنئين حيث كتب على منصة "إكس": "تهانينا للرئيس دونالد ترامب".

بدوره، هنأ الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ترامب، قائلا: "سنطبق معا منهج السلام بالقوة الذي يجعل السلام العادل قريبا في أوكرانيا".

وأضاف: "نحن مهتمون بتطوير التعاون السياسي والاقتصادي المتبادل المنفعة والذي سيعود بالنفع على بلدينا. إن أوكرانيا، باعتبارها واحدة من أقوى القوى العسكرية في أوروبا، ملتزمة بضمان السلام والأمن على المدى الطويل في أوروبا والمجتمع عبر الأطلسي بدعم من حلفائنا".

من جانبه، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترامب على العودة "التاريخية" للبيت الأبيض.

وقال نتنياهو إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض "تقدم بداية جديدة لأميركا وتمثل إعادة الالتزام القوي بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأميركا".

كما هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، ترامب مؤكدا أنه سيبقي الحلف "قويا".

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر: "أتطلع للعمل مع ترامب وسوف تستمر العلاقة بين بلدينا في الازدهار".

في السياق، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي: "نتطلع لتجديد تعاوننا وتعزيز العلاقات بين الهند والولايات المتحدة".

كما هنأ رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان ترامب بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية قائلا: "إنه فوز كان العالم بأمسِّ الحاجة إليه".

وجاء في قائمة المهنئين:

أمير قطر هنأ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

أردوغان يهنّئ "صديقه" ترامب بعد إعلان الجمهوري فوزه بالبيت الأبيض.

فون دير لايين تهنّئ ترامب وتؤكد أهمية العلاقات الأوروبية الأميركية.

حماس بعد إعلان ترامب فوزه بالبيت الأبيض: يجب "وقف الدعم الأعمى" لإسرائيل.

هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ترامب بفوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية وقال إنها يتطلع إلى التعاون المشترك.

هنأت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجا ميلوني ترامب بعد فوزه، مضيفة أن ذلك من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين.

رحب وزيران ينتميان لليمين المتطرف في حكومة نتنياهو بفوز ترامب، وكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على موقع إكس: "نعم، حفظ الله ترامب"، وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "حفظ الله إسرائيل، حفظ الله أميركا".

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