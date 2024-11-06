قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الأربعاء، في كلمة له أعلن فيها فوزه في الانتخابات الرئاسية إن أميركا ستبدأ "العصر الذهبي".
وأضاف ترامب على منصة مركز مؤتمرات بالم بيتش بولاية فلوريدا:
- أشكر الشعب الأميركي على انتخابي لأكون الرئيس الـ47.
- حققنا الفوز في الولايات المتأرجحة، صنعنا التاريخ الليلة وهذا نصر سياسي، سنبدأ العصر الذهبي للولايات المتحدة.
- الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ وسنواصل السيطرة على مجلس النواب.
- سنغلق الحدود، نريد أن يأتي الناس ولكن بطريقة قانونية.
- اليوم استعاد الشعب الأميركي السيطرة على بلاده.
- سوف نوقف الحروب ولن نبدأها.
- سنجعل أميركا أفضل من أي وقت، كثر قالوا أن الله أنقذ حياتي لسبب.
- المهمة ليست سهلة، لكن سوف أقدم كل طاقاتي لإتمام هذه الوظيفة.
- سأجعل أميركا عظيمة وحرة ومزدهرة مجددا.
- سنخفض الضرائب على الشعب الأميركي.
- نريد جيشا قويا والصين لا تملك ما نملكه.
- لن تندمون، ستكون أميركا أقوى من ذي قبل.