وبحسب الصحيفة، كانت المبالغ قياسية، حيث أنفق المرشحان مبلغا قدره 3.5 مليار دولار مما يجعل انتخابات 2024 الأكثر تكلفة في التاريخ.

وبحسب الصحيفة فإن هاريس تمكنت من جمع أكثر من 2.3 مليار دولار لحملتها الانتخابية، أنفقت منها 1.9 مليار دولار، فيما جمع المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب 1.8 مليار دولار وأنفق 1.6 مليار دولار.

وفي أولى النتائج المعلنة، فاز ترامب حتى الآن بهذه الولايات: إنديانا وكنتاكي وفرجينيا الغربية وأوكلاهوما وفلوريدا وألاباما ومسيسيبي وتينيسي وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وأركنساس ونبراسكا وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية ووايومنغ ولويزيانا وأوهايو وتكساس وميسوري ومونتانا ويوتا وكانساس وآيوا وإيداهو وجورجيا.

في المقابل، حسمت هاريس فوزها بولايات كاليفورنيا وواشنطن وفيرمونت وماريلند وكونيتيكت وماساتشوستس ورود آيلاند ونيوجيرسي وديلاوير وإلينوي ونيويورك وكولورادو وديلاوير ونيو مكسيكو وأوريغون وفيرجينيا ونيو هامبشاير.

وذلك يعني، أن لدى ترامب حاليا 246 صوتا انتخابيا، مقابل 210 لهاريس.