وتظهر النتائج تقدم ترامب بنسبة 51.2 بالمئة مقابل 47.8 بالمئة لهاريس.

وتتمتع ولاية بنسلفانيا بمكانة استراتيجية في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتعد محط أنظار المتابعين، حيث ستكون النتائج في هذه الولاية حاسمة في تحديد الفائز في الانتخابات، ما يجعلها تسمى بـ"أم المعارك"، وفق المحللين.

وتتمتع بنسلفانيا بتنوع سكاني كبير يشبه التركيبة السكانية للولايات المتحدة ككل، وتشكل جزءا من "الحائط الأزرق" الديمقراطي مع ولايتي ميتشغان وويسكونسن، إلا أن بنسلفانيا هي الأكثر أهمية بينها، حيث تحظى بـ 19 مندوبا في المجمع الانتخابي.

وستكون نتائج هذه المقاطعة من المؤشرات الأولى التي ستعطي دلالات بشأن الفائز المحتمل في الانتخابات.