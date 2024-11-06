وفي أولى النتائج المعلنة، فاز ترامب حتى الآن بهذه الولايات: إنديانا (11 صوتا انتخابيا) وكنتاكي (8 أصوات انتخابية) وفرجينيا الغربية (4 أصوات انتخابية) وأوكلاهوما (7 أصوات انتخابية) وفلوريدا (30 صوتا انتخابيا) وألاباما (9 أصوات انتخابية) ومسيسيبي (6 أصوات انتخابية) وتينيسي (11 صوتا انتخابيا) وكارولينا الجنوبية (9 أصوات انتخابية) وأركنساس (6 أصوات انتخابية).

وفي المقابل، حسمت هاريس فوزها بولايات فيرمونت (3 أصوات انتخابية) وماريلند (10 أصوات انتخابية) وكونيتيكت (7 أصوات انتخابية) وماساتشوستس (11 صوتا انتخابيا) ورود آيلاند (4 أصوات انتخابية) ونيوجيرسي (14 صوتا انتخابيا) وديلاوير (3 أصوات انتخابية) وإلينوي (19 صوتا انتخابيا).

وذلك يعني، أن لدى ترامب حاليا 101 صوتا انتخابيا، مقابل 71 لهاريس.

وأغلقت أولى صناديق الاقتراع في السباق الرئاسي المحتدم، لكن قد يستغرق إعلان الفائز أياما، حيث استمر الناخبون في الاصطفاف للإدلاء بأصواتهم في العديد من الولايات بأنحاء البلاد.

وانتهى التصويت الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش) في بعض مراكز الاقتراع بولايتي إنديانا وكنتاكي.

وعلى مدى أشهر، ركزت حملتا المرشحين على سبع ولايات متأرجحة ستكون حاسمة في تحديد نتيجة الانتخابات وهي: أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكونسن.