وتثير التغيرات الديموغرافية التي قلبت موازين القوى الانتخابية، وارتفاع أصوات الناخبين غير البيض، تساؤلات حول قدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها الداخلي، في الوقت الذي يتساءل فيه مراقبون ومحللون: هل تثير نتائج الانتخابات الأميركية 2024 شرارة الانقسامات العميقة؟

في هذا الصدد، قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية أحمد المسلماني في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية":

الانتخابات الرئاسية تتواكب مع الكونغرس، وبالتالي هناك منظومة كاملة قابلة للتغيير أو للبقاء.

إذا فازت هاريس، فهناك فرصة للاستقرار السياسي.

في حال فوز ترامب، فأغلب السلطة ستتركز في البيت الأبيض.

توقع الفائز في الانتخابات صعب.