ولم يحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي الولايات المعنية، إلا أن وزير خارجية ولاية جورجيا براد رافنسبرغر قال في وقت سابق الثلاثاء إن العملية الانتخابية في الولاية تلقت بعض التهديدات بالقنابل والتي قال إنها جاءت من روسيا.

وقال مسؤولون في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا إنهم تلقوا "مكالمات متعددة" وأن تهديدات أجبرت السلطات على إغلاق مركزين للاقتراع لفترة وجيزة.

وكانت التهديدات بالقنابل من بين العديد من الاضطرابات التي يتعقبها المسؤولون الأميركيون.

إلا أن كيت كونلي، مستشارة مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، قالت للصحفيين في اتصال هاتفي الثلاثاء إنه لم تكن هناك حوادث أمنية على المستوى الوطني تهدد بتعطيل الانتخابات على نطاق واسع.

ويواصل المسؤولون التحذير مما يقولون إنه مستوى غير مسبوق من التأثير الأجنبي والتضليل الذي يتوقعون استمراره بعد يوم الانتخابات.