وعقدت نائبة الرئيس آخر تجمع لها في فيلادلفيا، مساء الإثنين، فيما واصلت حملتها العمل على الأرض، الثلاثاء، وفقا لما ذكره مستشارها لشبكة "سي إن إن" الأميركية.

وقال مستشار هاريس: "نحرص على تغطية كل شبر في الميدان.. والتعليمات هي: واصلوا طرق الأبواب حتى النهاية".

وأبدت حملة هاريس ثقتها في استراتيجية التواصل التي اعتمدتها، إذ حاولت توسيع قاعدتها عبر استقطاب الجمهوريين المستائين في المقاطعات الريفية المحافظة التي دعمت سابقا المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فضلا عن تعزيز دعم الناخبين من أصل لاتيني.

وذكرت هاريس، خلال مقابلة إذاعية صباح الثلاثاء: "سأقضي اليوم، طوال اليوم، أتحدث مع الناس وأذكرهم بأهمية الخروج للتصويت. وفي هذا الصدد، أذكّر المستمعين أن اليوم هو يوم الانتخابات".

وأضافت: "أحث الجميع على تذكر أن في ديموقراطيتنا، الناس هم من يقررون، وصوتك هو قوتك".