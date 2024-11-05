وقالت الشرطة في بيان إنها ألقت القبض على رجل فاحت منه رائحة الوقود وكان يحمل مسدس ألعاب نارية وكشافا في مركز الزوار بمبنى الكونجرس.

وأضافت شرطة مقر الكونجرس أن مركز زوار المبنى أغلق أثناء قيامها بتحري الأمر.

ولم تصدر معلومات بعد عن هوية الشخص أو نتائج التحقيقات.