وذكر المكتب في بيان "لم يتم اعتبار أي من التهديدات ذات مصداقية حتى الآن". ولم يحدد ما هي الولايات المقصودة.

تأتي هذه الشائعة في وقت يواصل فيه ما يقارب 240 مليون ناخب أميركي الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية تعد الأكثر سخونة في تاريخ الانتخابات الاميركية.