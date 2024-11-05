ويمكن أن يعلن ترامب عن فوزه قبل أي اتصالات رسمية بعد ظهور النتائج الأولية للبطاقات الانتخابية يوم الثلاثاء، حيث من المحتمل أن تميل النتائج الأولى في الولايات الحاسمة لصالح الجمهوريين، قبل أن تتغير مع تقييم بطاقات الاقتراع الغائب والبطاقات البريدية، خاصة في ولاية بنسلفانيا، بحسب القناة.

وبذلك، يمكن لترامب الاستفادة من الانطباع بأنه قد يكون في المقدمة قبل أن تتغير النتائج مع احتساب بطاقات الاقتراع اللاحقة، مما سيمكنه من تبرير ذلك لقاعدته، وزرع الشكوك من خلال ادعاءات غير مبررة بأن الانتخابات تُسرق منه.

وخلال حديث مع الصحفيين يوم الاثنين، لم يستبعد جايسون ميلر، المستشار البارز في حملة ترامب، إمكانية إعلان ترامب الفوز في ليلة الانتخابات. عندما سُئل من قبل أوليفيا رينالدي من CBS News عما إذا كان ترامب سيخرج ليعلن الفوز في تلك الليلة، قال ميلر: "لن نعلن ذلك حتى نتجاوز 270". وعندما سُئل عن معيار قياسهم لبلوغ 270، أجاب ميلر مرة أخرى: "بمجرد أن نتجاوز 270، سنشعر بالثقة حيال ذلك".

وفي حديثه من مقصورة شاحنة قمامة في 30 أكتوبر، سُئل ترامب عما إذا كان يتوقع إعلان الفوز في ليلة الانتخابات، فقال: "آمل أن نعلن الفوز. أعتقد أننا سنحقق فوزًا كبيرًا قد يسمح لنا بذلك في تلك الليلة. يجب دائمًا أن يتم ذلك في تلك الليلة."

كما دعا حلفاء ترامب مثل ستيفن بانون الرئيس السابق إلى "إلقاء خطاب للأمة" بحلول الساعة 11 مساءً في ليلة الانتخابات لتوضيح "مكان تصويت الناس".

كان ترامب قد أعلن عن فوزه في عام 2020 حوالي الساعة 2:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 4 نوفمبر، على الرغم من أنه لم يكن قد فاز بعد. تم إعلان فوز الرئيس بايدن في 7 نوفمبر بعد فوزه في بنسلفانيا.

يمكن أن تستغرق النتائج بعض الوقت للوصول لأسباب متعددة، بما في ذلك طرق العد المختلفة عبر الولايات لاحتساب بطاقات الاقتراع الغائب والتصويت المبكر.