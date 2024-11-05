وقال الرئيس السابق للصحفيين في مركز اقتراع في وست بالم بيتش "إن خسرت انتخابات، إذا كانت الانتخابات عادلة، فسأكون أول من يقر بذلك. حتى الآن، أعتقد أنها كانت عادلة".

وفي صباح يوم الثلاثاء، أدلى الرئيس السابق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية لأمريكية في مدينة بالم بيتش، فلوريدا.

وبعد الإدلاء بصوته، صرح ترامب للصحفيين قائلاً: "أعتقد أن هذه الحملة كانت الأفضل من بين الثلاثة التي خضتها".

وأضاف: "ندير حملة رائعة، وأعتقد أنها أفضل حملة قمنا بها". وأوضح أنه لم يحضر خطابا للنصر بعد لكنه مستعد لذلك.

وأشار ترامب إلى أنه لا يدعم العنف، قائلا إن أنصاره أيضا لا يؤيدون العنف.

وفي وقت سابق، قال ترامب في منشور على منصة "إكس": "أصبح اليوم رسميا يوم الانتخابات! سيكون هذا اليوم هو الأهم في تاريخ أميركا".

وأضاف: "حماس الناخبين في ازدياد لأن الناس يريدون أن يجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى. وهذا يعني أن الطوابير ستكون طويلة".

وتابع ترامب مخاطبا أنصاره: "أحتاج منك أن تدلي بصوتك مهما طال الوقت. ابق في الطابور".

وقال الرئيس الأميركي السابق: "يريد الديمقراطيون الشيوعيون الراديكاليون منك أن تحزم أمتعتك وتعود إلى المنزل. معا سنحقق نصرا هائلا ونجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في أنحاء الولايات المتحدة، ليختار الناخبون ترامب أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، لكي يكون رئيسا لبلادهم خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وكان التصويت المبكر قد بدأ بالفعل قبل أسابيع في الكثير من الولايات، مما سمح للسكان بالتصويت بصفة شخصية في مواقع مخصصة، أو عن طريق إرسال التصويت بالبريد.

وحسبما نقلته وسائل إعلام أميركية عن إحصاءات صادرة عن مسؤولي الانتخابات ومراكز الأبحاث، فإن هناك أكثر من 75 مليون شخص قد اتخذوا قرارهم بالفعل.

وفي المجمل، هناك نحو 240 مليون شخص يحق لهم التصويت في انتخابات الرئاسة الأميركية.