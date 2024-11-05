تحدث ظاهرة "السراب الأحمر" أو "التحول الأزرق"، حين يتصدر على سبيل المثال الجمهوريون النتائج بعد إغلاق مراكز الاقتراع ليلة الانتخابات، لكن هذا التقدم يختفي مع عد بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد في وقت لاحق من المساء أو في الأيام التي تلي يوم الانتخابات. حسب شبكة "سي إن إن".

وقد أشار الرئيس السابق دونالد ترامب إلى "السراب الأحمر" لدعم مزاعمه غير المبررة حول حدوث تزوير في الانتخابات، في حين أن هذه الظاهرة كانت نتيجة لارتفاع نسبة التصويت عبر البريد وتعتمد في كثير من الأحيان حول متى يمكن الانتهاء من عد تلك البطاقات.

وفي عام 2020، تجسدت هذه الظاهرة في أماكن ذات سرعة فرز أصوات بطيئة مثل كاليفورنيا، التي تميل إلى أن تكون ديمقراطية بشكل كبير حيث يتم إرسال بطاقة اقتراع بالبريد لكل ناخب مسجل.

وهذا يعني أن "تحولا أزرق" في الأصوات عن طريق مراكز التصويت قد يحدث ويؤخر النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية.

كما أن عد الأصوات لم يظهر تقدم جو بايدن في جورجيا حتى صباح يوم 6 نوفمبر، عندما ظهر على شاشات التلفزيون كيف كانت تفرز دفعات صغيرة من الأصوات التي تؤثر على الانتخابات.

كما كان هناك أيضا تحول أزرق في عام 2016، لكنه لم يكن حاسما.

وقد تختلف مواعيد اعتماد النتائج الرسمية من ولاية إلى أخرى، ولكن لدى جميع الولايات حتى 11 ديسمبر، لإكمال عمليات إعادة العد، إذا لزم الأمر، وتسوية النزاعات المتعلقة بالنتائج الرئاسية.