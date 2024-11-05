في إنديانا وكينتاكي، بدأت مراكز الاقتراع بالفتح في الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكن بعض المراكز في المنطقة الزمنية المركزية ستفتح في الساعة 7 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

في ولاية ماين، فتحت تقريبًا جميع مراكز الاقتراع في الساعة 6 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكن البلديات التي يقل عدد سكانها عن 500 شخص يمكن أن تفتح في وقت متأخر حتى الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

صوتت بلدة ديكسفيل نوتش الصغيرة في نيو هامبشير في منتصف الليل، وفقًا لتقليد مستمر منذ عقود؛ حيث تعادل نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب بثلاثة أصوات لكل منهما.