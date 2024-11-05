تفصيلا، أعلن الحاكم المحلي لمدينة زابوريجيا، اليوم الثلاثاء، أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 9 في ضربة روسية صباح اليوم على مدينة زابوريجيا في جنوبي أوكرانيا.

وقال الحاكم إيفان فيديروف على تلغرام إن الهجوم أصاب "موقعا للبنى التحتية" مشيرا إلى أن "حريقا اندلع" في مكان الحادث.

من ناحية ثانية، قال الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء إنه أسقط 48 طائرة مسيرة من أصل 79 طائرة مسيرة وصاروخين أطلقتهم روسيا الليلة الماضية.

وقالت القوات الجوية إن 30 طائرة مسيرة أخرى فُقد موقعها، بينما عادت طائرة إلى روسيا.

وذكر حاكم منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا أوليه سينيهوبوف عبر تطبيق تلغرام أن هجوما خلال ساعات الليل باستخدام قنابل جوية موجهة على مدينة خاركيف أدى أيضا إلى إصابة شخصين وإتلاف نوافذ في 3 مبان سكنية.

وقالت سلطات منطقة سومي إن هجوما بطائرات مسيرة على المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد أدى إلى إتلاف محطة وقود.

وقالت قيادة القوات الجوية في أوكرانيا في بيان: "في ليلة 4 نوفمبر الجاري، شن الروس هجمات على منطقة أوديسا باستخدام صاروخين موجهين طراز كيه إتش-59/69 من منطقة البحر الأسود، كما شنوا هجمات على منطقة خاركيف باستخدام قنابل جوية انزلاقية، بالإضافة إلى إطلاق 79 طائرة مسيرة هجومية من مناطق بريانسك وكورسك وأوريول"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية.

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم الجوي بشكل مشترك من قبل وحدات مضادة للطائرات والطيران وفرق الحرب الإلكترونية ومجموعات النيران المتحركة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية.

وقال البيان إنه تم إسقاط صاروخين جويين طراز كيه إتش-59/69 و48 طائرة مسيرة فوق مناطق أوديسا، كييف، سومي، بولتافا، جيتومير، تشيركاسي، تشيرنيهيف، وخميلنيتسكي.