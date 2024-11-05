وأصيب الرقيب كوانداريوس ديفون ستانلي، الذي تقاعد مؤخرا من الجيش، بإصابات خطيرة في مايو أثناء دعم العمليات في البحر على الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة بهدف زيادة تدفقات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد الجيش الأميركي في بيان له أن ستانلي قد توفي لكنه لم يحدد متى.

وكان ستانلي يتلقى العلاج في مركز طبي للرعاية طويلة الأجل.

وأصيب 3 جنود أميركيين خلال مهمة الرصيف العائم، لكن الاثنين الآخرين أصيبا بجروح طفيفة وعادا إلى الخدمة.

وأنهى الجيش الأميركي عملياته على الرصيف في يوليو، بعد أشهر من إعلان بايدن عن خطط لإقامة الرصيف لتسليم مساعدات إلى غزة بعد ظهر بوادر مجاعة في القطاع.

وشارك في مهمة الرصيف البحري 1000 عسكري أميركي، وقد سلم قدرا ضئيلا من المساعدات المنشودة بعدما واجه منذ البداية سوء الحظ وسوء التقدير بما في ذلك حرائق وسوء الأحوال الجوية ومخاطر على الشاطئ بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.