وقامت هاريس بزيارة مقهى من بورتو ريكو، لدعم الجالية اللاتينية في أميركا، في مدينة ريدنغ بولاية بينسلفانيا، وأقدمت على تحية رواد المقهى والحديث معهم.

بعدها قامت هاريس بطرق الأبواب بشكل عشوائي والحديث مع السكان حول الانتخابات، في مشهد لدفع المواطنين للتصويت لها في بينسلفانيا.

وجاءت هذه التحركات الأخيرة كمحاولة من هاريس، لبذل كل ما تستطيع، نحو تحفيز الطبقة المتوسطة والعاملة في الولاية للتصويت لها.

ومن المقرر أن تقيم هاريس تجمعا ضخما في أكبر مدن بينسلفانيا، فيلادلفيا، سيضم مشاهير كثر أبرزهم المغنية ليدي غاغا والإعلامية أوبرا وينفري.

وتعتبر ولاية بينسلفانيا من أهم الولايات التي ستحدد مصير الانتخابات، بسبب شدة التنافس بين هاريس ومنافسها دونالد ترامب.

يذكر أن يوم الانتخابات سيكون فجر الأربعاء، على أن تعلن النتائج بعدها ليلا.