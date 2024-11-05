ولم يعرض قاضي محكمة الاستئناف العامة أنجيلو فوجليتا، الذي أصدر الحكم بعد أن قال محامو ماسك إن الفائزين لا يتم اختيارهم عشوائيا، أسبابا فورية للحكم.

كان المدعي العام لمنطقة فيلادلفيا، لاري كرازنر، قد وصف المسابقة بأنها احتيال ينتهك قانون الانتخابات بالولاية، وطلب إيقافها.

وقال محامو ماسك في المحكمة الإثنين إن الفائزين في المسابقة لم يفوزوا عن طريق الصدفة، بل هم متحدثون مدفوعو الأجر لصالح المجموعة.

وأضاف المحامي كريس جوبير أن خر اثنين من المستفيدين قبل انتخابات الثلاثاء الرئاسية سيكونان في أريزونا الاثنين وميشيغان الثلاثاء.

وقال جوبير الاثنين: "المستفيدون من مبلغ المليون دولار لا يتم اختيارهم عن طريق الصدفة. نحن نعرف بالضبط من سيتم الإعلان عنهم كمستفيدين من المليون دولار اليوم وغدا."

ووصف محامو ماسك في مرافعاتهم الختامية البرنامج بأنه "خطاب سياسي جوهري"، حيث يوقع المشاركون على عريضة لدعم الدستور الأميركي. وأضافوا أن محاولة كرازنر القانونية لإيقاف المسابقة بموجب قانون ولاية بنسلفانيا لا جدوى منها، لأنه لن يكون هناك مزيد من الفائزين من بنسلفانيا قبل انتهاء البرنامج الثلاثاء.