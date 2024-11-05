وكتبت نويباور (28 عاما) على منصة إكس أنها أجرت محادثات مع مجموعة متنوعة من الأشخاص شملت أكثر من 100 شخص، منهم ناخبون مقتنعون بتأييد المرشح الجمهوري دونالد ترامب وناخبون مؤيدون للمرشحة جيل ستاين، وهي مرشحة حزب الخضر والتي تعتبر عديمة الحظ في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وتقضي نويباور عدة أسابيع في الولايات المتحدة للتحدث في جامعات ومدارس عن قضايا المناخ والسياسة، وإلقاء محاضرات في جامعات من بينها جامعتا ييل وهارفارد.

وأشارت نويباور إلى أنها وجدت أن مناقشاتها في حملة طرق الأبواب الانتخابية "مريرة بحق" ولاسيما مع الأشخاص الذين يبدو عليهم أنهم يملكون إمكانيات مالية لكنهم لا يهتمون بالتصويت.

وقالت عن هؤلاء إنهم" الأشخاص الذين يستفيدون بوضوح من الاقتصاد المزدهر ولديهم كل الوسائل للاطلاع على الأمور، لكنهم يختارون على نحو واضح تماما عدم المشاركة".

وأعطت نويباور نصائح ليوم الانتخابات، قائلة:" نحن نعلم أننا لا نعلم شيئا. عليكم بالصبر أثناء عملية الفرز".