وقد اختار ما يقرب من 65 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، كرئيس للولايات المتحدة القادم.

وفي المقابل قال 13 في المائة فقط إنهم يريدون رؤية المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس تفوز في الانتخابات.

واعتبر حوالي 15 في المائة من المستجوبين أنه لا يوجد فرق بالنسبة لإسرائيل بين المرشحين، بينما يقول 7 في المائة إنهم لا يعرفون.

وكشف الاستطلاع أن 72% من اليهود في إسرائيل يرون أن فوز ترامب سيكون أكثر فائدة للمصالح الإسرائيلية، مقابل 11% فقط يفضلون فوز هاريس.

أما بين العرب الإسرائيليين، فقد رأى 46% منهم أن لا فرق بين المرشحين، بينما فضل 27 في المائة فوز ترامب و22.5 في المائة فضلوا فوز هاريس.

وأظهرت النتائج أيضا تفاوتا في المواقف بين التوجهات السياسية، حيث فضل 42 في المائة من ناخبي الأحزاب اليسارية فوز هاريس، مقابل 29 في المائة يدعمون فوز ترامب.

في حين يفضل 52 في المائة من ناخبي أحزاب الوسط فوز ترامب، مقابل 14% لهاريس، ويزداد التأييد لترامب بين ناخبي اليمين ليصل إلى 90 في المائة، مقابل 3 في المائة فقط يدعمون هاريس.

وقد أجري هذا الاستطلاع مابين 28 أكتوبر و3 نوفمبر، وشمل ما مجموعه 750 مشاركا.