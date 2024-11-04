ترامب يستقل شاحنة قمامة

أشعل ترامب الإنترنت الأسبوع الماضي بعدما ظهر في تجمعه الانتخابي بولاية ويسكونسن وهو يستقل شاحنة تحمل شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا"، في رد على تصريحات الرئيس جو بايدن التي وصف فيها أنصاره بـ"القمامة". هذا المشهد لم يكن الأول من نوعه، فقد استغل ترامب عدة مواقف للتفاعل مع ردود الأفعال عبر الإنترنت، ما جعله حديث الناس في كل مرة.

لمس "الكرة السحرية" في السعودية

كان مشهد ترامب أثناء زيارته للسعودية في مايو 2017، حيث وضع يده على كرة متوهجة إلى جانب العاهل السعودي والرئيس المصري، من أكثر اللحظات إثارة. تحول هذا الحدث إلى مادة دسمة للميمات حيث قارنه الكثيرون بأحداث خيالية، مستوحاة من أفلام مثل "سيد الخواتم" و"هاري بوتر".

"لقد مات كالكلب"

من اللحظات المثيرة أيضًا، كان إعلان ترامب عن مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، حيث استخدم تعبير "مات كالكلب" خلال وصفه لعملية قتله في سوريا عام 2019. أثارت تصريحاته تفاعلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت مصدرًا للسخرية والميمات الساخرة.

"العلامة السوداء"

وفي عام 2019، انتشرت صور لترامب يحمل خريطة توقعات إعصار معدلة بواسطة قلم "شاربي" لتوسيع نطاق الخطر، مما جعله هدفًا للميمات مجددًا، حيث عبّر العديد من المستخدمين عن سخريتهم من تصرفه هذا.

اقتراح حقن الكلور لمكافحة كوفيد-19

خلال جائحة كوفيد-19، اقترح ترامب علنًا استخدام المطهرات والأشعة فوق البنفسجية كوسيلة للوقاية، مما جعله محور السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل المستخدمون عن مدى جديته في مثل هذه الاقتراحات غير التقليدية.

تفاعل مع طفل يقص عشب البيت الأبيض

اشتهرت أيضًا صورة لترامب وهو يصرخ على صبي صغير كان يقص عشب حديقة البيت الأبيض، حيث حولها المستخدمون إلى ميم ساخر يبرز تفاعل ترامب مع المواقف العفوية.

أكثر من مجرد حملة انتخابية

أصبحت هذه اللحظات، من بين أخرى، جزءًا لا يُنسى من مسيرة ترامب التي استمرت في إثارة الجدل وجعلته حاضرًا بقوة في الفضاء الإلكتروني. ومع اقتراب الانتخابات، تتطلع الأنظار إلى كيفية استمرار ترامب في خلق مثل هذه اللحظات التي توثق مسيرته بشكل ساخر على الإنترنت.