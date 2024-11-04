وفي تجمع انتخابي، قالت كامالا هاري: "دعونا نصوت، دعونا نتوجه إلى صناديق الاقتراع، دعونا نفوز، 24 ساعة تفصلنا عن خط النهاية (...) إما أن ننجح معا أو نفشل معا".

وأضافت هاريس "نحن حملة تقوم على الناس ونرى ذلك في شركائنا وجيرانا (...) يجب التركيز على النقاط المشتركة ونبذ الانقسامات في المجتمع الأميركي".

وتظهر استطلاعات الرأي احتدام السباق إذ تتلقى هاريس (60 عاما) نائبة الرئيس جو بايدن دعما قويا من النساء، بينما يحظى الرئيس السابق ترامب (78 عاما) بالتأييد بين الناخبين من ذوي الأصول اللاتينية، ولا سيما الرجال منهم.

وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس أن الناخبين بشكل إجمالي لا يفضلون أيا من المرشحين، لكن ذلك لا يثنيهم عن الإدلاء بأصواتهم.

وكشف مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا أن نحو 76 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم بالفعل، وهو ما يقترب من نصف إجمالي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في عام 2020 والبالغ 160 مليون صوت. وشهد ذلك العام أكبر نسبة مشاركة منذ أكثر من قرن.