وأكد أنه سوف سيعمل على حل مشكلة الهجرة حال فوزه بالانتخابات.

وفي تجمع انتخابي يوم الاثنين، قال ترامب: "إذا لم تعمل المكسيك على منع دخول المهاجرين، سأشدد التعرفة الجمركية على الواردات منها".

وأكد الرئيس السابق الساعي لإعادة انتخابه أنه سيعمل على منع المجرمين من دخول الولايات المتحدة، لافتا إلى أن "هناك 13 ألف جريمة شهدتها الولايات المتحدة بسبب المهاجرين".

وهاجم ترامب منافسته الديمقراطية بشأن الهجرة قائلا إن "هاريس تعتمد سياسة ضعيفة في مجال الهجرة".

وينطلق السباق الرئاسي يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تشكل الدورة الانتخابية الحالية الأعلى مشاركة في تاريخ الانتخابات الرئاسية.

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي.