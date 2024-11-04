وقالت الوزارة في بيان إن القوات التابعة لها، دمرت خلال 24 ساعة، مصفاة نفط مخصصة لتزويد القوات الأوكرانية بالوقود، بالإضافة لتدمير البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومنشآت الطاقة، ومراكز إنتاج وتخزين القوارب المسيرة الأوكرانية.

وأضافت الوزارة: "وجه الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ضربات للبنية التحتية، للمطارات العسكرية، ومنشآت الطاقة، ومصفاة للنفط، مستخدمة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود، ومواقع تخزين القوارب المسيرة، وتجمعات للقوى البشرية، والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة".

بالإضافة إلى ذلك أوضحت الوزارة أنه أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 4 صواريخ أميركية تم إطلاقها من راجمة "هيمارس"، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و42 طائرة مسيرة.

حصيلة العمليات العسكرية

وقالت وزارة الدفاع الروسية: إنه "إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 647 طائرة، 283 طائرة مروحية، 35258 طائرة مسيرة، 585 منظومة دفاع جوي صاروخي، و19038 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1484 راجمة صواريخ، 17295 مدفعًا ميدانيًا وقاذف هاون، إضافة لـ 27972 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

وأوضحت أن 4 مجموعات مختلفة من القوات تعمل على تحسين مواقعها، بما في ذلك المجموعة الجنوبية التي قالت إنها تحرز تقدما عميقا في الدفاعات الأوكرانية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، في اتجاه خاركيف استهدفت تشكيلات الألوية 71 و95 و113 التابعة للقوات الأوكرانية.

وحسب الوزارة، فقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 25 عسكريا، و3 مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعين هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30".