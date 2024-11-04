وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن طهران "ستستخدم كل إمكانياتها" للرد على الهجوم الإسرائيلي "بكل ما أوتيت من قوة".

وأضاف بقائي خلال مؤتمر صحفي الإثنين، نقلته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية: "دعم السيادة الوطنية ووحدة الأراضي مبدأ بالنسبة لنا، وقد أثبتنا ذلك عمليا".

وتايع: "أنماط ردنا على اعتداءات الكيان الصهيوني واضحة أيضا، ومن الطبيعي في الوقت نفسه أن نستخدم كافة إمكاناتنا المادية والروحية للرد على اعتداءاته، وفي هذا الصدد سنستخدم كل إمكانياتنا بكل ما أوتينا من قوة".

والأحد قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن أي وقف محتمل لإطلاق النار بين حلفاء بلاده وإسرائيل "قد يؤثر في شدة" الرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" عن بزشكيان قوله: "إذا أعاد الإسرائيليون النظر في سلوكهم وقبلوا وقفا لإطلاق النار وتوقفوا عن قتل المظلومين والأبرياء، قد يكون لهذا تأثير في شدة هجومنا ونوعه".

وأكد بزشكيان أن إيران "لن تترك أي اعتداء على سيادتها وأمنها يمر من دون رد".

وفي 26 أكتوبر، هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافا في إيران، ردا على هجمات صاروخية إيرانية على إسرائيل في الأول من الشهر ذاته.

ووصفت إيران هجومها بأنه جاء ردا على مقتل قادة مدعومين منها، وقائد في الحرس الثوري.

ومنذ الضربات التي وقعت الشهر الماضي، حذرت إسرائيل إيران من أي رد آخر، لكن المرشد الإيراني علي خامنئي تعهد توجيه "رد قاس".

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن الضربات التي نفذتها بلاده استهدفت "قدرات دفاعية إيرانية ومنشآت لإنتاج الصواريخ".

وأعلن الجيش الإيراني أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن مقتل 4 عسكريين، وتسبب في "أضرار محدودة" لعدد من أنظمة الرادار، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل مدني أيضا.